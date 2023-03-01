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Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание соревнований 1 марта

Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание соревнований 1 марта
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Сегодня, 1 марта, состоятся очередные соревнования на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Планице (Словения). На мировом первенстве будет разыграно четыре комплекта медалей. Лыжники определят сильнейшего в гонке свободным стилем на 15 км.

Расписание чемпионата мира по лыжным видам спорта на 1 марта:

Лыжное двоеборье

13:00. Мужчины. Командные соревнования. Трамплин HS-138

17:10. Мужчины. Командные соревнования. HS-138 + эстафета 4х5 км

Лыжные гонки

14:30. Мужчины. 15 км. Свободный стиль

Прыжки с трамплина

19:30. Женщины. Трамплин HS-138

Чемпионат мира в Планице проходит с 22 февраля по 5 марта. По прогнозам, турнир должно было посетить более 150 тыс. человек. Напомним, российские спортсмены не участвуют в мировом первенстве из-за событий на Украине.

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