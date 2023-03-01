Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание соревнований 1 марта

Сегодня, 1 марта, состоятся очередные соревнования на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Планице (Словения). На мировом первенстве будет разыграно четыре комплекта медалей. Лыжники определят сильнейшего в гонке свободным стилем на 15 км.
Расписание чемпионата мира по лыжным видам спорта на 1 марта:
Лыжное двоеборье
13:00. Мужчины. Командные соревнования. Трамплин HS-138
17:10. Мужчины. Командные соревнования. HS-138 + эстафета 4х5 км
Лыжные гонки
14:30. Мужчины. 15 км. Свободный стиль
Прыжки с трамплина
19:30. Женщины. Трамплин HS-138
Чемпионат мира в Планице проходит с 22 февраля по 5 марта. По прогнозам, турнир должно было посетить более 150 тыс. человек. Напомним, российские спортсмены не участвуют в мировом первенстве из-за событий на Украине.
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