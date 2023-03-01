«СМИ разрушают спорт». Американка Бреннен раскритиковала журналистов за вопросы на ЧМ-2023

Американская лыжница Рози Бреннен, упавшая во время скиатлона на ЧМ-2023, высказалась о негативном влиянии представителей СМИ на лыжный спорт.
«Все хотят, чтобы ты сказала, что конкуренция была низкой или условия были плохими. Но в каждой гонке есть множество замечательных историй. За это люди и любят спорт — он поднимает настроение и мотивирует. Гораздо интереснее сосредоточиться на этом.
Я была потрясена, когда все журналисты захотели со мной поговорить после скиатлона. Меня никогда не останавливали в микст-зоне, поэтому я действительно удивилась. Но журналисты хотели сосредоточиться на негативе. Это очень печально.
В конце беседы меня спросили, не разрушает ли доминирование Норвегии наш спорт. Во-первых, норвежской победительницы в этой гонке не было, так что краткий ответ — нет. Во-вторых, и это более важно, я считаю, что СМИ разрушают спорт. Если мы сосредоточимся на каждом негативном аспекте лыжной гонки, мы потеряем магию, и это убьёт спорт», — приводит слова Бреннен NRK.
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