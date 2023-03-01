Кершоу — о слезах Диггинс: в США всё крупнее — эмоции, шоу, блёстки на щеках

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад канадский лыжник Девон Кершоу высказался о слезах американки Джессики Диггинс после победы в гонке свободным стилем на 10 км на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения).

«Диггинс переполняли эмоции после этой победы. Конечно, когда впервые выигрываешь личную гонку на чемпионате мира, по-другому и не может быть. Но Джесси – это квинтэссенция. Она настоящая американка. Говорю это с любовью. В США всё крупнее – эмоции, шоу, блёстки на щеках.

С момента последней победы Диггинс на чемпионате мира прошло 10 лет. После этого она каждый раз стремилась повторить успех, в том числе в 2021 году, когда заявлялась на все гонки. Там, где шансы на медали были абсолютно реальные, она выглядела уставшей и не могла финишировать так, как умеет. У неё ушли годы на то, чтобы стать более профессиональной», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.