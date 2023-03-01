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Диггинс: после разделки на ЧМ была вымотана эмоционально. Это победа всей сборной США

Диггинс: после разделки на ЧМ была вымотана эмоционально. Это победа всей сборной США
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Американская лыжница Джессика Диггинс высказалась о вкладе команды в её успех в гонке свободным стилем на 10 км на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения).

«После гонки я была вымотана эмоционально, но в хорошем смысле. Есть ощущение, что это победа всей американской команды. У нас не самая большая команда, но сервисёры сделали всё, чтобы я провела отличную гонку, и я хотела отплатить им взаимностью.

На протяжении долгого времени я сильно нервничала. Эта гонка была возможностью прыгнуть выше головы, поэтому я просто хотела оставить всю себя на трассе. Я безумно рада, что все части пазла сложились воедино. Что касается давления, у меня к нему здоровое отношение. Не собираюсь притворяться, что его нет», — приводит слова Диггинс fasterskier.com.

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