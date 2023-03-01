Елена Вяльбе: ЧМ-2023 по лыжам — это альтернативные игры, а у нас настоящий чемпионат мира

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сравнила «Чемпионские высоты» с чемпионатом мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения).

«Знаете что могу сказать? Мы вроде называем это альтернативными играми, когда параллельно с нами проходит чемпионат мира. Как раз, наверное, у них альтернативные игры, а у нас здесь настоящий чемпионат мира. Смотрите, какие плотные и классные результаты. Кто бы мог подумать, что Мальцев проиграет одну десятую секунды и будет только на четвёртом месте? Дай бог, чтобы и Артём дошёл до своей заветной мечты – золотой олимпийской медали», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 1 марта, состоялась мужская разделка на 15 км на «Чемпионских высотах» в Малиновке (Архангельская область). Победителем соревнований стал Александр Большунов.