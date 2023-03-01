Червоткин: ноги закисали, были проблемы с мышцами. Не ожидал, что буду в тройке в разделке

Российский лыжник Алексей Червоткин прокомментировал своё выступление в гонке свободным стилем на 15 км на «Чемпионских высотах». Спортсмен занял второе место в этой гонке.
«По состоянию, может, оценю свою гонку на четвёрочку. Ноги у меня сегодня закисали, затекали. Наверное, это из-за того, что здесь достаточно тяжёлые спуски после подъёмов и не удавалось отдохнуть. Инвентарь был великолепен, но были проблемы с мышцами. Сегодня ещё непростая погода, переметёнка, местами где-то жёстко, где-то мягко. Снег как мука, но лыжи ехали хорошо.
Очень сильно рассчитывал здесь на скиатлон. Но скиатлон меня не порадовал. Честно говоря, не ожидал, что сегодня буду в тройке. Думал, если поборюсь за пятое-шестое место, это будет неплохо. Тогда был бы доволен. Но сейчас расстояние между мной и Александром минимальное – аппетит приходит во время еды. Честно говоря, расстроился немного», — сказал Червоткин в эфире «Матч ТВ».
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