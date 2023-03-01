Якимушкин: если честно, даже не надеялся на третье место, немножечко повезло

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2022 года в марафоне российский лыжник Иван Якимушкин прокомментировал своё выступление в мужской разделке на 15 км на «Чемпионских высотах». По итогам гонки Якимушкин занял третье место, победителем стал Александр Большунов.

«Если честно, я даже не надеялся. Но, наверное, командный спринт сыграл свою роль, изучил эти повороты на нём полноценно. Понимал, что надо пройти спуск, когда ещё есть силы, как на командном спринте. До конца отрабатывал каждый поворот, и мне немножечко повезло.

Что могу сказать Мальцеву? Думаю, он со мной не будет говорить первые две минуты. Не сомневаюсь, он был уверен, что у него будет медаль. Я сверху уходил – было отставание в девять секунд. Если посчитать последний километр на пятнашке, то девять секунд здесь – это как полкруга в Формуле-1 привезти.

Я старался в длинные подъёмы не выдавать всю силу, потому что здесь очень коварный круг. Очень много поворотов и пологих спусков, где нужно работать. Если выдать всё на подъёме, то дальше, наверное, проиграешь больше, чем там отыграешь», — сказал Якимушкин в эфире «Матч ТВ».