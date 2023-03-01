Устюгов: много раз проигрывал биатлонистам. Жалко, что на ЧР по лыжам не будет Латыпова

Российский лыжник Сергей Устюгов высказался о противостоянии с биатлонистами на чемпионате России по лыжным гонкам.

«Я много раз проигрывал биатлонистам — ничего страшного в этом нет (улыбается). Но на чемпионате России у меня свои задачи будут стоять: нужно выделить для себя пару гонок и очень хорошо их провести. Жалко, что не будет биатлониста Латыпова. Его хорошо бы проверить с лыжниками, зарубиться на 100 метров с ним (улыбается)», — передаёт слова Устюгова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Напомним, чемпионат России по лыжным гонкам пройдёт с 18 по 26 марта 2023 года в Тюменской области. Ранее стало известно, что биатлонисты группы Артёма Истомина получили допуск на чемпионат России по лыжным гонкам.