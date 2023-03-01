Устюгов: если на предыдущие гонки настраивался, то сегодня было как-то лениво

Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал своё выступление в мужской разделке на 15 км на «Чемпионских высотах». По итогам гонки Устюгов занял шестое место, победителем стал Александр Большунов.
«Устал? Надоело уже тут, домой охота (улыбается). Сегодня лениво как-то. Если на предыдущие гонки настраивался, то тут встал и подумал, что как-то мне грустно. Это выгорание, долго готовился, неплохо сбегал остальные гонки. Сегодня потерпел, Лёха Червоткин мне подсобил маленько, я отдохнул за ним и потом пытался выдать финишную часть. Надо было ему чуть пораньше меня догнать, чтобы я отсиделся, и тогда можно было бы не только концовку, а весь круг отработать (улыбается).
Конечно, я сам виноват, что проиграл Мальцеву пять секунд. Не надо было себя жалеть. Всё нормально, я доволен.
Побегу ли полтинник? Пока не знаю, посмотрим, как пробегу эстафету, но пока желание присутствует. Даже если не бороться за призы, хотя бы просто пройти её в рамках тренировки. Пока настроение есть, бегаю. Билеты всё равно куплены на пятое число (смеётся)», — передаёт слова Устюгова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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