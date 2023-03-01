Бородавко: Червоткин жалеет, что не обыграл Большунова? Задним умом мы все крепки

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал результат мужской гонки свободным стилем на 15 км на «Чемпионских высотах». Победителем гонки стал Александр Большунов.

«У спортсменов моей группы пять первых мест. Но с них спрос особый, они сами настраивались на эту гонку и провели её великолепно.

На самом деле Червоткин, Якимушкин, Мальцев, Спицов достаточно близки друг к другу по результатам, по потенциалу. У кого чуть лучше самочувствие и состояние — тот и лучше в конкретный день. Радует, что Денис после болезни, после непростых первых стартов начинает набирать хорошую форму. Он здорово провёл финишную часть дистанции и сумел обогнать тех, кому проигрывал.

Червоткин жалеет, что упустил шанс обыграть Большунова? Как говорят, задним умом мы все крепки. Была дистанция, была гонка, была возможность обыграть. Но не получилось. Будут другие возможности.

По Саше Большунову было видно, что ему тяжеловато. Первую половину дистанции он шёл по нарастающей, но на финише не смог сделать свой знаменитый финишный рывок, потому что накопилась усталость или общее состояние не очень хорошее», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.