В Словении сообщили о состоянии упавшего с трамплина олимпийского чемпиона Превца

Словенская ассоциация лыжного спорта сообщила о состоянии здоровья Петера Превца, который упал с большого трамплина во время официальной тренировки на домашнем чемпионате мира в Планице.
«Петер Превц в сознании после падения и нормально разговаривает. Его доставили в больницу, где он будет обследован», — приводит сообщение федерации Zurnal24.
Также стали известны некоторые подробности случившего. Превц допустил ошибку во время отрыва с трамплина и, упав, врезался в его основание. По предварительной информации, подобные падения приводят к разрыву связок.
Превц стал народным героем Словении после победы в общем зачете Кубка мира в 2016 году и золота чемпионата мира по полётам на лыжах в том же году. В активе Петера четыре олимпийских медали, включая золото Пекина-2022 в составе смешанной команды. Превц – трёхкратный призёр чемпионатов мира.
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