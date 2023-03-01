В Словении сообщили о состоянии упавшего с трамплина олимпийского чемпиона Превца

Словенская ассоциация лыжного спорта сообщила о состоянии здоровья Петера Превца, который упал с большого трамплина во время официальной тренировки на домашнем чемпионате мира в Планице.

«Петер Превц в сознании после падения и нормально разговаривает. Его доставили в больницу, где он будет обследован», — приводит сообщение федерации Zurnal24.

Также стали известны некоторые подробности случившего. Превц допустил ошибку во время отрыва с трамплина и, упав, врезался в его основание. По предварительной информации, подобные падения приводят к разрыву связок.

Превц стал народным героем Словении после победы в общем зачете Кубка мира в 2016 году и золота чемпионата мира по полётам на лыжах в том же году. В активе Петера четыре олимпийских медали, включая золото Пекина-2022 в составе смешанной команды. Превц – трёхкратный призёр чемпионатов мира.