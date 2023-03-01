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Адамчикова и Дусек выиграли чемпионат мира в борд-кроссе. Видео

Адамчикова и Дусек выиграли чемпионат мира в борд-кроссе. Видео
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На чемпионате мира по сноуборду и фристайлу, который проходит в Бакуриани (Грузия), разыграны медали в борд-кроссе. У женщин лучшей стала чешка Ева Адамчикова, у мужчин – австриец Якоб Дусек.

Для Адамчиковой это второй титул чемпионки мира в борд-кроссе, первый она завоевала в 2019 году. Дусек впервые стал чемпионом мира.

Сноуборд. Чемпионат мира. Бакуриани, Грузия
Борд-кросс. Женщины

1. Ева Адамчикова (Чехия).
2. Джози Бафф (Австралия).
3. Линдси Джакобеллис (США).

Видео можно посмотреть на канале FIS Snowboarding в YouTube. Права на видео принадлежат FIS.

Мужчины

1. Якоб Дусек (Австрия).
2. Мартин Нёрль (Германия).
3. Омар Визинтин (Италия).

Видео можно посмотреть на канале FIS Snowboarding в YouTube. Права на видео принадлежат FIS.

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