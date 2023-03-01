Адамчикова и Дусек выиграли чемпионат мира в борд-кроссе. Видео

На чемпионате мира по сноуборду и фристайлу, который проходит в Бакуриани (Грузия), разыграны медали в борд-кроссе. У женщин лучшей стала чешка Ева Адамчикова, у мужчин – австриец Якоб Дусек.

Для Адамчиковой это второй титул чемпионки мира в борд-кроссе, первый она завоевала в 2019 году. Дусек впервые стал чемпионом мира.

Сноуборд. Чемпионат мира. Бакуриани, Грузия

Борд-кросс. Женщины

1. Ева Адамчикова (Чехия).

2. Джози Бафф (Австралия).

3. Линдси Джакобеллис (США).

Видео можно посмотреть на канале FIS Snowboarding в YouTube. Права на видео принадлежат FIS.

Мужчины

1. Якоб Дусек (Австрия).

2. Мартин Нёрль (Германия).

3. Омар Визинтин (Италия).

Видео можно посмотреть на канале FIS Snowboarding в YouTube. Права на видео принадлежат FIS.