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«Идиотизм». Маркус Крамер раскритиковал реформу FIS и призвал помогать маленьким странам

«Идиотизм». Маркус Крамер раскритиковал реформу FIS и призвал помогать маленьким странам
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Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал реформу Международная федерация лыжного спорта (FIS), в ходе которой было принято решение уравнять дистанции у мужчин и женщин и ввести смешанные эстафеты.

«Надеюсь, у них будет больше смешанных эстафет и командных спринтов. Мы сами — небольшая команда, и я считаю, что это хорошее развитие как для нас, так и для других малых стран. В FIS должны что-то сделать для маленьких стран. Я уверен, что они должны больше думать в этом направлении. Нам это нужно, чтобы сделать лыжные гонки более интересными для небольших стран.

Михал Лэмплот понимает, что надо думать по-другому, не всё нужно менять. Когда вы видите, что у нас на старте некоторых гонок в этом году меньше 40 женщин, нужно спросить, почему. Моё личное мнение, что равные расстояния для мужчин и женщин – это идиотизм. Мне трудно понять. Надеюсь, они подумают об этом ещё раз. Это осложняет развитие малых стран», — приводит слова Крамера Dagbladet.

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