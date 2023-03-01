Чемпионат мира по лыжным видам спорта: результаты 1 марта, медальный зачёт

1 марта на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Планице (Словения), были разыграны три комплекта медалей.

Чемпионом мира в коньковой «разделке» стал норвежец Симен Хегстад Крюгер. Победу в прыжках на лыжах с большого трамплина одержала канадка Александрия Лутит. Командные соревнования в лыжном двоеборье выиграла мужская сборная Норвегии.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта. Планица, Словения

Лыжные гонки. Мужчины. Индивидуальная гонка, 15 км. Свободный стиль

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 32.17,4.

2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — отставание 5,3.

3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) +24,6.

4. Йоханнес Клебо (Норвегия) +25,5.

5. Вильям Порома (Швеция) +48,90.

6. Шур Рёте (Норвегия) +52,80.

Прыжки на лыжах с трамплина. Женщины. Трамплин HS-138

1. Александрия Лутит (Канада) – 264,4.

2. Марен Лундбю (Норвегия) – 254,0.

3. Катарина Альтхаус (Германия) – 245,9.

4. Нодзоми Маруяма (Япония) – 242,9.

5. Анна Одине Стрём (Норвегия) – 240,9.

6. Эва Пинкельниг (Австрия) – 237,9.

Лыжное двоеборье. Мужчины. Командные соревнования. HS-138 + Эстафета 4х5 км

1. Норвегия – 47.20,4.

2. Германия – отставание 9,0.

3. Австрия +9,3.

4. Франция +33,2.

5. Финляндия +2.00,9.

6. Италия +2.30,5.

Медальный зачёт

1. Норвегия – 19 медалей (8 золотых – 6 серебряных — 5 бронзовых).

2. Германия – 10 (3-5-2).

3. Швеция – 8 (3-3-2).

4. США – 2 (1-0-1).

5. Канада – 1 (1-0-0).

5. Польша – 1 (1-0-0).

7. Австрия – 5 (0-2-3).

8. Италия – 1 (0-1-0).

9. Франция – 2 (0-0-2).

10. Словения – 1 (0-0-1).