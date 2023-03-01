В FIS отреагировали на призыв Крамера реформировать лыжные гонки

Рейс-директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Михал Лэмплот отреагировал на призыв тренера сборной Италии Маркуса Крамера реформировать лыжные гонки.

«FIS любит командные упражнения. В этом году в календаре гонок у нас два командных спринта и смешанные эстафеты. Есть больше, чем раньше. Я чувствую, что у нас сейчас хорошее сочетание практик. Мы не можем проводить его каждые вторые выходные, но, возможно, сможем проводить его чаще, чем сейчас.

Будет ли в будущем больше командных стартов, таких как командные спринты и смешанные эстафеты? Честно говоря, я был разочарован несколькими странами, когда у нас были классические эстафеты в Тоблахе. На стартовой линии было несколько стран. Я не был впечатлен. В то же время популярны смешанные эстафеты, так что в будущем мы можем сделать их больше», — приводит слова Лэмплота Dagbladet.