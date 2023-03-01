В FIS отреагировали на призыв Крамера реформировать лыжные гонки

Рейс-директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Михал Лэмплот отреагировал на призыв тренера сборной Италии Маркуса Крамера реформировать лыжные гонки.
«FIS любит командные упражнения. В этом году в календаре гонок у нас два командных спринта и смешанные эстафеты. Есть больше, чем раньше. Я чувствую, что у нас сейчас хорошее сочетание практик. Мы не можем проводить его каждые вторые выходные, но, возможно, сможем проводить его чаще, чем сейчас.
Будет ли в будущем больше командных стартов, таких как командные спринты и смешанные эстафеты? Честно говоря, я был разочарован несколькими странами, когда у нас были классические эстафеты в Тоблахе. На стартовой линии было несколько стран. Я не был впечатлен. В то же время популярны смешанные эстафеты, так что в будущем мы можем сделать их больше», — приводит слова Лэмплота Dagbladet.
- 2 марта 2023
-
00:19
- 1 марта 2023
-
23:58
-
23:09
-
23:04
-
22:18
-
21:49
-
18:52
-
18:33
-
18:11
-
17:43
-
16:56
-
16:47
-
16:21
-
16:09
-
16:04
-
15:56
-
15:48
-
15:41
-
15:36
-
15:30
-
15:25
-
15:16
-
15:10
-
14:16
-
14:00
-
13:54
-
13:25
-
13:16
-
13:00
-
12:54
-
12:42
-
12:41
-
12:32
-
12:24
-
12:23