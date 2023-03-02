Казахстанский лыжник сенсационно опережал Клебо и Крюгера. Оказалось, что он срезал трассу

Казахстанский лыжник Фёдор Карпов во время гонки свободным стилем на 15 км на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения) срезал трассу.

Отметим, что Фёдор Карпов был лидером гонки на отметке 7,7 км, опережая звёздных норвежских лыжников. Затем казахстанский лыжник снялся с гонки.

Представительница FIS Дорис Каллен высказалась об этом инциденте: «Поскольку он сам это понял и снялся с гонки, то не будет наказан за это».

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2023. 15 км, свободный стиль. Мужчины.

1. Симен Хегстад ​​Крюгер (Норвегия) — 32.17,4.

2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — отставание 5,3 секунды.

3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) +24,6.

4. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) +25,5.