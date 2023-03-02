Шведский журналист: Россию вернут в лыжные гонки в следующем году. Деньги решают всё

Шведский журналист Томас Петтерсон выразил уверенность, что российские лыжники вернутся на международные турниры в следующем сезоне.

«Думаю, мы все можем согласиться с тем, что мужские лыжные гонки скучноваты. Единственный вопрос – проиграет ли Клебо, но он всё время на своём уровне. Мы молимся на таких ребят, как Порома. Конечно, было бы куда веселее смотреть гонки с российскими лыжниками. Я не хочу их тут видеть. Но если смотреть на эту ситуацию с такой точки зрения, то, конечно, гонки с ними были бы куда более захватывающими.

Думаю, в следующем году мы их увидим, пусть я против их присутствия здесь. Мне кажется, FIS их вернёт. FIS сейчас сильно страдает финансово, потому что российского телевидения здесь нет. Кажется, это была треть от всех поступлений. Знаю, что здесь, в Планице, ведутся обсуждения трансляций в России, идут разговоры о том, что нужно их вернуть.

Во главе FIS находится швед Йохан Элиаш, который всегда был дружественно настроен по отношению к России. Они будут следовать указаниям МОК и откроют дверь для России. Готов поставить свой дом на это. Абсолютно всё указывает на то, что Россию вернут. Я не знаю, что может этому помешать. И даже не имеет значения, остановится ли конфликт на Украине. Мне это жутко не нравится, но всё будет именно так. Деньги решают всё», — сказал Петтерсон в подкасте FasterSkier.