Юлия Ступак: свою карьеру вижу только с Крамером. Не подхожу ни в одну команду сборной

Олимпийская чемпионка в эстафете, российская лыжница Юлия Ступак заявила, что свою карьеру видит только под руководством немецкого тренера Маркуса Крамера.

«После Олимпиады мне потребовалось время, которого мне не хватило. Плюс ни для кого не секрет, что я поменяла группу. Это тоже был важный фактор для меня, который дал наслоение. Как мне кажется, мне было крайне тяжело без Маркуса Крамера. Мне не стыдно это признавать. Я безумно люблю этого человека, я ему благодарна за всё до сих пор. Мы всё ещё почти каждый день на связи и общались летом, весной и осенью. Он знал всё, что происходит у меня в душе. Это был важный фактор, что я осталась без него. Это не просто тренер.

У меня был такой момент, когда Маркус меня встретил в аэропорту, я очень сильно начала плакать, он тоже. И в этот момент мы просто друг к другу прижались и ревели минут пять. Я почувствовала, что тяжесть выходит из моей груди, я ему об этом сказала, мне стало легче. День ото дня это было удовольствие — опять встретиться с ним и начать тренироваться. Тот результат, который на сегодняшний день у меня есть, это просто от того, что я восстановила голову, не более. Это самое главное для спортсмена.

Надеюсь, что меня услышат все, кто нужно. Я хотела бы сказать о том, что свою карьеру я вижу только с одним человеком. Не знаю, как это может выглядеть и как это будет происходить, возможно ли это. Но я не могу тренироваться и выступать без Маркуса, потому что я просто не подхожу энергетически ни в одну команду. Наверное, как и Серёга Устюгов. Не подхожу, просто не вижу себя ни в одной группе, к сожалению, потому что ко мне нужен определённый подход, так же, как и к Устюгову, — приводит слова Ступак «Матч ТВ».