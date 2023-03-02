Самуэльссон оценил выступления лыжниц Карлссон и Андерссон на ЧМ-2023 в Планице
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Олимпийский чемпион в эстафете 2018 года, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон поделился мнением о выступлении шведских лыжниц Эббы Андерссон и Фриды Карлссон на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения).
«У девушек на чемпионате мира всё идёт хорошо, и это радует. Я не мог следить за всеми гонками, но видел некоторые, в которых шведки были хороши. И Эбба, и Фрида, с которыми я вместе учился в лыжной школе, достойны своих успешных результатов. Фриде не хватает золота в личной гонке, но я думаю, что рано или поздно оно придёт. Если не на этом турнире, то в будущем. У неё есть все возможности для этого», — приводит слова Самуэльссона SVT.
Сегодня, 2 марта, на ЧМ-2023 по лыжным гонкам пройдёт женская эстафета.
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