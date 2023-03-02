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Сборная Санкт-Петербурга выиграла женскую эстафету на «Чемпионских высотах»

Сборная Санкт-Петербурга выиграла женскую эстафету на «Чемпионских высотах»
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В Малиновке (Архангельская область) прошла женская эстафета в рамках Всероссийских соревнований «Чемпионские высоты» по лыжным гонкам. Победу в гонке одержала первая сборная Санкт-Петербурга, в которую вошли Диана Соболева, Анастасия Фалеева, Рада Тарасенко и Евгения Крупицкая.

Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Эстафета. Женщины.

1. Санкт-Петербург — 1 (Диана Соболева, Анастасия Фалеева, Рада Тарасенко и Евгения Крупицкая) — 1:00.34,4.
2. Республика Татарстан — 1 (Ольга Сергеева, Лидия Горбунова, Виктория Трошина и Лариса Рясина) — отставание 10,0 секунды.
3. Москва (Екатерина Евтягина, Анастасия Прокофьева, Арина Каличева и Елизавета Шалабода) +15,3.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представительниц России.

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