Крупицкая: для всех лыжниц сборной Санкт-Петербурга победа в эстафете — это очень классно

Российская лыжница Евгения Крупицкая прокомментировала победу сборной Санкт-Петербурга в женской эстафете на «Чемпионских высотах», который проходят в Малиновке (Архангельская область).

«Я прямо перед этими стартами заболела, и мне пришлось пропустить почти всю программу. Но поправилась к эстафете и решила поддержать команду. Думаю, эта победа для всех нас очень много значит, потому что Диана перед началом тоже приболела, форма была немного не та. Но она очень классно пробежала первый этап. У Насти немного не получилось в спринтерской гонке – сломала палки и упала. Так что для всех нас победа – это очень классно», — сказала Крупицкая в эфире «Матч ТВ».

Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Эстафета. Женщины.

1. Санкт-Петербург — 1 (Диана Соболева, Анастасия Фалеева, Рада Тарасенко и Евгения Крупицкая) — 1:00.34,4.

2. Республика Татарстан — 1 (Ольга Сергеева, Лидия Горбунова, Виктория Трошина и Лариса Рясина) — отставание 10,0 секунды.

3. Москва (Екатерина Евтягина, Анастасия Прокофьева, Арина Каличева и Елизавета Шалабода) +15,3.