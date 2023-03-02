Фалеева — об эстафете: мечтали заехать в тройку, но выиграть было чем-то недосягаемым

Лыжница из Санкт-Петербурга Анастасия Фалеева высказалась о победе своей команды в женской эстафете на «Чемпионских высотах».
«Я намученная этими гонками! Сегодня очень рада, что у нас так сложилось. Наверное, мы сами не верили до последнего, что можем победить. Мы мечтали заехать в тройку, но выиграть – это было что-то вообще недосягаемое. Но считаю, что у нас сегодня отработали все на пределе своих возможностей, максимально молодцы.
Мне понравился мой этап. И я ещё смотрела, как первый круг бежит Диана. Думаю: «Диана, пожалуйста, только дотерпи. Ещё второй – и мы вообще будем молодцы». И она приезжает в начале пачки, передаёт мне. Уже переживала за себя, что вдруг я что-то не так сделаю. Но отработала максимально для себя», — сказала Фалеева в эфире «Матч ТВ».
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