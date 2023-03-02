Тарасенко: вижу, Фалеева передаёт эстафету первой. Думаю: «Господи, как я сейчас поеду?»

Российская лыжница Рада Тарасенко прокомментировала победу сборной Санкт-Петербурга в женской эстафете на «Чемпионских высотах», которые проходят в Малиновке (Архангельская область).

«Если честно, когда увидела, как бегут первый и второй этапы, мне было страшно выходить в зону передачи. Вижу, что Настя передаёт мне первой. Думаю: «Господи, как я сейчас поеду?» Но ничего, начали борьбу впятером, и моя главная задача была не отстать. У меня как таковых сильных скоростных качеств нет, и есть какое-то неудовлетворение, что на втором круге появился небольшой просвет. Но всё равно старалась, как могла, боролась до последнего. Безумно счастлива, что сегодня так всё получилось. Спасибо девчонкам», — сказала Тарасенко в эфире «Матч ТВ».