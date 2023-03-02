Соболева: по состоянию на вчера не должна была бежать в первой команде Санкт-Петербурга

Российская лыжница Диана Соболева, бежавшая первый этап женской эстафеты за сборную Санкт-Петербурга, прокомментировала победу своей команды на «Чемпионских высотах», которые проходят в Малиновке (Архангельская область).

«Я очень сильно переживала за девчонок. Смотрела по телевизору, чтобы не замёрзнуть. Но все сегодня пробежали хорошо. Я по состоянию ещё на вчера не должна была бежать в этой команде. Решали, побегу в первой команде или второй. Решили – ладно, рискнём», — сказала Соболева в эфире «Матч ТВ».

Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Эстафета. Женщины.

1. Санкт-Петербург — 1 (Диана Соболева, Анастасия Фалеева, Рада Тарасенко и Евгения Крупицкая) — 1:00.34,4.

2. Республика Татарстан — 1 (Ольга Сергеева, Лидия Горбунова, Виктория Трошина и Лариса Рясина) — отставание 10,0 секунды.

3. Москва (Екатерина Евтягина, Анастасия Прокофьева, Арина Каличева и Елизавета Шалабода) +15,3.