Соболева: по состоянию на вчера не должна была бежать в первой команде Санкт-Петербурга

Российская лыжница Диана Соболева, бежавшая первый этап женской эстафеты за сборную Санкт-Петербурга, прокомментировала победу своей команды на «Чемпионских высотах», которые проходят в Малиновке (Архангельская область).
«Я очень сильно переживала за девчонок. Смотрела по телевизору, чтобы не замёрзнуть. Но все сегодня пробежали хорошо. Я по состоянию ещё на вчера не должна была бежать в этой команде. Решали, побегу в первой команде или второй. Решили – ладно, рискнём», — сказала Соболева в эфире «Матч ТВ».
Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Эстафета. Женщины.
1. Санкт-Петербург — 1 (Диана Соболева, Анастасия Фалеева, Рада Тарасенко и Евгения Крупицкая) — 1:00.34,4.
2. Республика Татарстан — 1 (Ольга Сергеева, Лидия Горбунова, Виктория Трошина и Лариса Рясина) — отставание 10,0 секунды.
3. Москва (Екатерина Евтягина, Анастасия Прокофьева, Арина Каличева и Елизавета Шалабода) +15,3.
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