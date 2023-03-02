Лыжник Холунд заявил, что готов отдать своё место в гонке на Кубке мира Йоханнесу Бё

Двукратный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд сообщил, что готов отдать свою квоту в гонке на Кубке мира по лыжным гонкам норвежскому биатлонисту Йоханнесу Бё, чтобы посмотреть, на что он способен в борьбе с лучшими лыжниками мира.
«Я готов отказаться от своего места в гонке на Кубке мира, только чтобы увидеть, насколько хорош Йоханнес. Думаю, это была бы крутая битва. Когда он в хорошей форме, он будто на голову выше своих соперников. Тогда ты понимаешь, что Бё находится на невероятно высоком уровне. Но если устроить соревнования в апреле или мае, думаю, найдётся несколько сотен, если не тысяча спортсменов, которые обойдут его в гонке свободным стилем на 15 км. Хотя если Бё удосужится с самого старта бежать быстро, то желающих обогнать его будет не так много. Он совершенно уникальный спортсмен», — приводит слова Холунда TV2.
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