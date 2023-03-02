Стартовый лист эстафеты на «Чемпионских высотах», где выступят Большунов, Устюгов и другие

Опубликован стартовый протокол на мужскую эстафетную гонку, которая пройдёт в рамках Всероссийских соревнований «Чемпионские высоты» в Малиновке (Архангельская область). Соревнования пройдут завтра, 3 марта, в 11:00 мск.
Лыжные гонки. «Чемпионские высоты», Малиновка. Мужчины, 4x10 км. Стартовый лист
1. Свердловская область.
2. Новосибирская область.
3. Ханты-Мансийский автономный округ (Рифат Сафиуллин, Роман Дерябов, Александр Кириллов, Сергей Устюгов).
4. Архангельская область (Александр Терентьев, Александр Большунов, Алексей Шемякин, Дмитрий Горошников).
5. Санкт-Петербург-2.
6. Красноярский край (Виктор Жуль, Дмитрий Жуль, Павел Соловьёв, Андрей Мельниченко)…
13. Тюменская область (Иван Якимушкин, Евгений Белов, Денис Спицов, Артём Мальцев).
- 2 марта 2023
-
19:53
-
18:55
-
17:30
-
16:57
-
16:44
-
16:36
-
16:10
-
16:03
-
15:54
-
15:39
-
15:30
-
15:22
-
15:09
-
14:57
-
14:26
-
13:49
-
13:38
-
13:32
-
13:21
-
13:01
-
12:34
-
12:29
-
12:26
-
12:22
-
12:01
-
11:56
-
11:36
-
11:35
-
11:17
-
11:12
-
11:04
-
11:01
-
10:52
-
10:48
-
10:21