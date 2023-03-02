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Стартовый лист эстафеты на «Чемпионских высотах», где выступят Большунов, Устюгов и другие

Опубликован стартовый протокол на мужскую эстафетную гонку, которая пройдёт в рамках Всероссийских соревнований «Чемпионские высоты» в Малиновке (Архангельская область). Соревнования пройдут завтра, 3 марта, в 11:00 мск.

Лыжные гонки. «Чемпионские высоты», Малиновка. Мужчины, 4x10 км. Стартовый лист

1. Свердловская область.

2. Новосибирская область.

3. Ханты-Мансийский автономный округ (Рифат Сафиуллин, Роман Дерябов, Александр Кириллов, Сергей Устюгов).

4. Архангельская область (Александр Терентьев, Александр Большунов, Алексей Шемякин, Дмитрий Горошников).

5. Санкт-Петербург-2.

6. Красноярский край (Виктор Жуль, Дмитрий Жуль, Павел Соловьёв, Андрей Мельниченко)…

13. Тюменская область (Иван Якимушкин, Евгений Белов, Денис Спицов, Артём Мальцев).