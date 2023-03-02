Первые игры FIS не состоятся в запланированный срок. Они пройдут не ранее 2028 года
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Первые игры Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) в 2024 году не состоятся. Об этом сообщил менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Андерс Быстрём.
«Идея интересная, но осталось мало времени на её реализацию», — заявил Быстрём в эфире Viaplay.
Напомним, новый турнир должен объединить все дисциплины FIS. Он будет проходить раз в четыре года, как Олимпийские игры. По предварительным данным, первые Игры FIS планируют провести не ранее 2028 года.
Ранее шведский журналист Томас Петтерсон заявил, что FIS несёт потери из-за отстранения россиян. «FIS сейчас сильно страдает финансово, потому что российского телевидения здесь нет. Кажется, это была треть от всех поступлений», — сказал швед.
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