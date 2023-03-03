В Норвегии подчеркнули, что здоровым лыжникам не выдают лекарства от астмы
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Норвежский врач Уве Феранген сообщил, что в Норвегии спортсмены без проблем с дыхательной системой не могут получить лекарства от астмы.
«Мы очень внимательно относимся к спортсменам, у которых есть проблемы с дыханием. Их должен обследовать пульмонолог и поставить диагноз. Должны быть чёткие и объективные исследования, доказывающие наличие проблем с дыханием, которые, конечно, потребуют лечения.
Здоровый спортсмен в Норвегии не может получить лекарство от астмы. Каждый должен пройти медицинское обследование, результаты которого должны подтверждать наличие респираторных проблем, требующих лечения», — приводит слова Ферангена VG.
Чемпионат мира — 2023 по лыжным гонкам проходит с 22 февраля по 5 марта в Планице (Словения).
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