Олимпийский чемпион Превц, жёстко упавший с трамплина, опубликовал пост из больницы

Олимпийский чемпион по прыжкам на лыжах с трамплина из Словении Петер Превц рассказал о своём состоянии после падения с большого трамплина во время официальной тренировки на домашнем чемпионате мира в Планице.

«Иногда со стороны всё выглядит просто ужасно. К счастью, я отделался сотрясением мозга и ушибом спины. Искренне благодарен жене, врачам, медсёстрам, которые заботятся обо мне, чтобы я мог покинуть больницу здоровым. Спасибо всем за сообщения со словами поддержки», — написал Превц на своей странице в социальных сетях.

Превц стал народным героем Словении после победы в общем зачёте Кубка мира в 2016 году и золота чемпионата мира по полётам на лыжах в том же году. В активе Петера четыре олимпийские медали, включая золото Пекина-2022 в составе смешанной команды. Также Превц – трёхкратный призёр чемпионатов мира.