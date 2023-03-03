Лыжник Шайхелисламов вылетел с трассы во время мужской эстафеты на «Чемпионских высотах»

Лыжник Марсель Шайхелисламов, представляющий вторую команду Татарстана, вылетел за пределы трассы во время мужской эстафеты на «Чемпионских высотах», которые проходят в Малиновке (Архангельская область).

Спортсмен оказался за пределами трассы и застрял в сугробе. На то, чтобы вернуться в гонку, у Шайхелисламова ушло около 15 секунд. За вторую команду Татарстана, помимо Шайхелисламова, побегут Сергей Волков, Евгений Вахрушев и Денис Филимонов.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представителей России. Турнир «Чемпионские высоты» завершится 5 марта.