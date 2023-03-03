Лыжник Шайхелисламов вылетел с трассы во время мужской эстафеты на «Чемпионских высотах»
Поделиться
Лыжник Марсель Шайхелисламов, представляющий вторую команду Татарстана, вылетел за пределы трассы во время мужской эстафеты на «Чемпионских высотах», которые проходят в Малиновке (Архангельская область).
Спортсмен оказался за пределами трассы и застрял в сугробе. На то, чтобы вернуться в гонку, у Шайхелисламова ушло около 15 секунд. За вторую команду Татарстана, помимо Шайхелисламова, побегут Сергей Волков, Евгений Вахрушев и Денис Филимонов.
Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представителей России. Турнир «Чемпионские высоты» завершится 5 марта.
Комментарии
- 3 марта 2023
-
11:09
-
10:33
-
10:25
-
09:59
-
09:43
-
09:28
-
09:00
-
08:00
- 2 марта 2023
-
21:15
-
19:53
-
18:55
-
17:30
-
16:57
-
16:44
-
16:36
-
16:10
-
16:03
-
15:54
-
15:39
-
15:30
-
15:22
-
15:09
-
14:57
-
14:26
-
13:49
-
13:38
-
13:32
-
13:21
-
13:01
-
12:34
-
12:29
-
12:26
-
12:22
-
12:01
-
11:56
Партнерский контент