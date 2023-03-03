Норвежец Холунд не исключил, что может завершить карьеру после текущего сезона

Двукратный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира 34-летний норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд высказался о своём будущем.
«Честно говоря, я ещё не решил, что буду делать после завершения сезона. Я немного отложил эти размышления и спокойно заканчиваю сезон. Потом приму окончательное решение. Я перестал получать такое сильное удовольствие от лыж после сезона 2019 года, но тогда я действительно обожал свою работу. Не очень весело быть лыжником, когда ты не можешь бороться за самые высокие места. Я должен быть уверен, что всё ещё могу составить конкуренцию.
Думаю о чемпионате мира в Тронхейме. Тогда мне будет 36 лет. Современные спортсмены доказывают, что в таком возрасте всё ещё можно выступать на высоте. Но жизнь постоянно меняется, и из-за спорта я постоянно адаптирую свою личную жизнь к спорту. Не знаю, что будет дальше», — приводит слова Холунда Dagbladet.
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