Терентьев передал эстафету Большунову с отставанием от лидера в 2 минуты

Лыжник Александр Терентьев, представляющий команду Архангельской области, провалил первый этап в мужской эстафете на «Чемпионских высотах», которые проходят в Малиновке (Архангельская область).

Спортсмен передал эстафету партнёру по команде Александру Большунову с отставанием от лидера в 2 минуты. Помимо Терентьева и Большунова, за сборную Архангельской области в этой гонке побегут Алексей Шемякин и Дмитрий Горошников.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представителей России. Турнир «Чемпионские высоты» в Архангельской области завершится 5 марта.