Семиков: рад, что вернул команду в борьбу за медали

Призёр этапа Кубка мира российский лыжник Илья Семиков, представлявший команду Республики Коми в мужской эстафете на «Чемпионских высотах», заявил, что остался доволен своим выступлением в соревновании, а также похвалил за усилия партнёров по команде.
Семиков бежал второй этап, по итогам которого вернул своей команде лидерство.
«Несмотря на отставание, постарался просто вести свою гонку, приблизиться к лидерам. В принципе хорошо получилось разложиться, рад, что вернул команду в борьбу за медали. Отлично прошёл этап.
Ермил Вокуев — настоящий герой. Он заболел здесь, и он молодец, что вообще вышел на эстафету. Думаю, он достойно прошёл этап после болезни, учитывая, что у него температура была.
Я в голове держал, что минута в принципе отыгрывается на такой трассе. Думал, что всё реально, если грамотно разложиться и хорошо начать. Круг мне подходит тут, хорошие подъёмы, вот всё и получилось.
Нам, команде Республики Коми, вообще лучше четыре классических этапа бежать (улыбается), «конькистов» у нас дефицит. Приходится Илье Порошкину коньковый этап закрывать. Жалко, что Алексей Виценко не очень хорошо себя чувствовал и уехал домой, но Евгений Семяшкин тоже очень сильный парень, мы в него верим», — сказал Семиков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
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