Сборная Тюменской области одержала победу в мужской эстафете на «Чемпионских высотах»

В Малиновке (Архангельская область) прошла мужская эстафета в рамках Всероссийских соревнований «Чемпионские высоты» по лыжным гонкам. Победу в гонке одержала сборная Тюменской области, в которую вошли Иван Якимушкин, Евгений Белов, Денис Спицов и Артём Мальцев.
Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Эстафета. Мужчины.
1. Тюменская область (Иван Якимушкин, Евгений Белов, Денис Спицов и Артём Мальцев) — 1:51.33,8.
2. Татарстан — 1 (Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Иван Горбунов и Антон Тимашов) — отставание 37,6 секунды.
3. Коми (Ермил Вокуев, Илья Семиков, Илья Порошкин и Евгений Семяшкин) +1.27,3.
6. Архангельская область (Александр Терентьев, Александр Большунов, Алексей Шемякин, Дмитрий Горошников) +4.00,6.
Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представителей России.
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