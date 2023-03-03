Спицов: у Тюменской области самый ровный состав. В статусе фаворита уверенно себя ощущали

Лыжник Денис Спицов, представляющий Тюменскую область, прокомментировал своё выступление в мужской эстафете на «Чемпионских высотах», а также высказался о победе команды.
«Мне довольно тяжело дался этап. С Ильёй Порошкиным мы изначально договорились, что будем стараться работать в паре, чтобы как минимум сохранить преимущество над командой Татарстана. Илья активно начал, взял высокий темп, прошёл километр и выпустил меня вперёд. Уже по ходу первого круга я чувствовал, что Илье тяжело, плюс у меня заметно лучше ехали лыжи. Но только на последнем круге мне удалось убежать. Пускай и недалеко, всего 14 секунд, но это комфортное преимущество для Артёма Мальцева. С небольшим просветом, конечно, начинать лучше, чем в группе.
В статусе фаворита уверенно себя чувствовали. У нас самый ровный состав из всех команд. Но сразу замечу, что самый главный старт для нас будет — это чемпионат России у нас на родине, в Тюмени, и мы будем целенаправленно к нему готовиться. А здесь, можно сказать, тренировка для нашей команды — пробуем состав и расстановку по этапам», — сказал Спицов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
- 3 марта 2023
-
14:28
-
14:14
-
14:06
-
13:59
-
13:54
-
13:28
-
13:02
-
12:59
-
12:53
-
12:39
-
12:32
-
12:16
-
12:10
-
12:02
-
11:49
-
11:36
-
11:33
-
11:09
-
10:33
-
10:25
-
09:59
-
09:43
-
09:28
-
09:00
-
08:00
- 2 марта 2023
-
21:15
-
19:53
-
18:55
-
17:30
-
16:57
-
16:44
-
16:36
-
16:10
-
16:03
-
15:54