Спицов: гонку на 50 км на «Чемпионских высотах», наверное, пропущу — мне будет тяжеловато

Лыжник Денис Спицов, представляющий Тюменскую область, после победы в эстафете на «Чемпионских высотах» рассказал о своём состоянии.

«1 февраля я серьёзно заболел и до 14-го числа вообще ничего не делал. Две недели у меня полностью выпали, вообще без тренировок был. Приехав сюда 16-го числа, я начал тренироваться. Тренировался много: по три, три с половиной часа, чтобы хоть как-то наверстать упущенный объём. В скиатлоне я стартовал вообще без скоростной работы. То есть я на этих соревнованиях в супертяжёлом состоянии делаю работу, чтобы подготовиться к чемпионату России — мы с Юрием Викторовичем Бородавко это обсуждали, другого выхода у нас нет.

Сейчас моё состояние уже гораздо лучше, чем на скиатлоне. Форма потихоньку возвращается, но пока она далеко не та, которую бы я хотел здесь видеть. Но впереди ещё много стартов до чемпионата России в Тюмени, так что, надеюсь, всё будет хорошо. А гонку на 50 км я, наверное, пропущу — мне будет тяжеловато», — сказал Спицов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.