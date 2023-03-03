Китаянка Цай Сюэтун и кореец Чха Ын Ли выиграли золото ЧМ-2023 в хафпайпе

Китайская сноубордистка Цай Сюэтун стала победительницей соревнований по хафпайпу на чемпионате мира — 2023 по фристайлу и сноуборду, который проходит в Бакуриани (Грузия) с 19 февраля по 5 марта.
Уже в первой попытке китайская спортсменка показала невероятный результат и набрала 90,50 балла. Никто из соперниц так и не сумел к ней приблизиться.
Лучшим среди мужчин стал корейский сноубордист Чха Ын Ли, набравший 93,50 баллов. В тройке расположились австралиец Валентино Гусели и швейцарец Ян Шеррер.
Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду. Бакуриани (Грузия). Хафпайп. Женщины:
1. Цай Сюэтун (Китай).
2. Элизабет Хоскинг (Канада).
3. Мицуки Оно (Япония).
Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду. Бакуриани (Грузия). Хафпайп. Мужчины:
1. Чха Ын Ли (Южная Корея).
2. Валентино Гусели (Австралия).
3. Ян Шеррер (Швейцария).
Права на видео принадлежат FIS. Видео доступно на YouTube-канале FIS Snowboarding.
Права на видео принадлежат FIS.
Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представительниц России.
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