Артём Мальцев объяснил, почему не стал обгонять Сергея Устюгова в мужской эстафете

Лыжник Артём Мальцев, представляющий Тюменскую область, прокомментировал победу в мужской эстафете на «Чемпионских высотах».

«Неважно, компенсировал или нет я сегодня свои выступления. Сегодня команда отработала хорошо. Эстафету бежал не только я, а вся команда. Они молодцы, бежали, боролись. Победа командная. А по ощущениям — обычные соревнования, как и до этого. Я в каждой гонке выкладываюсь по максимуму. Просто где-то чуть-чуть не повезло. Это спорт, всякое бывает. Каждый сделал своё, а как иначе? Все отработали на максимум: Ваня Якимушкин с Лёхой Червоткиным сделали отрыв, потом Женя Белов отработал. Денис Спицов чуть-чуть привёз мне отрыв в несколько секунд, я его увеличил и догнал команду ХМАО. Я не стал её обгонять, чтобы Серёга Устюгов проработался перед полтинником классикой, и всё. Сам я полтинник не побегу.

С Сергеем перед стартом последнего этапа общались. Он говорил: «Сейчас замкнёте, и всё». Уже на верхушке подъёма Дмитрий Япаров кричал: «Не обгоняй, дай Серёге». Думаю, ладно, хорошо, пускай Сергей под спуск пробежится. Я как раз немного передохну. Сергею передали эстафету, и он со старта как на спринт пошёл. Думаю, ладно, пускай идёт и делает свою гонку, я буду делать свою. Сергей не просил его обогнать», — передаёт слова Мальцева корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.