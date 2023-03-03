Мальцев: Семиков сравнил с Роналду? Я футболом не интересуюсь

Лыжник Артём Мальцев, представляющий Тюменскую область, отреагировал на высказывание представителя Коми Ильи Семикова, который сравнил лыжника с португальским футболистом Криштиану Роналду.

«Семиков сравнил с Роналду? Я футболом не интересуюсь (смеётся). Мне не нравится футбол. Мне больше хоккей нравится, но с Овечкиным меня не надо сравнивать. Вообще не надо меня ни с кем сравнивать, я такой, какой я есть. Каждый человек индивидуален. Есть Овечкин, есть Устюгов, есть Мальцев, есть другие», — передаёт слова Мальцева корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Эстафета. Мужчины.

1. Тюменская область (Иван Якимушкин, Евгений Белов, Денис Спицов и Артём Мальцев) — 1:51.33,8.

2. Татарстан — 1 (Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Иван Горбунов и Антон Тимашов) — отставание 37,6 секунды.

3. Коми (Ермил Вокуев, Илья Семиков, Илья Порошкин и Евгений Семяшкин) +1.27,3.