Лыжник Артём Мальцев: у меня была мечта — финишировать с флагом

Лыжник Артём Мальцев, представляющий Тюменскую область, рассказал о финише с флагом России в мужской эстафете на «Чемпионских высотах».

«Да, мы попросили подготовить флаг. У меня была мечта — я ни разу в жизни не финишировал с флагом. Так хотелось это сделать. Вчера вечером после кросса забегал к Андрею Романову, мы немного посмеялись, и я попросил попробовать подготовить флаг. Говорил ему, чтобы дал мне флаг, если всё будет нормально, потому что есть мечта финишировать с флагом. Всё подготовили. Всё классно», — передаёт слова Мальцева корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Эстафета. Мужчины.

1. Тюменская область (Иван Якимушкин, Евгений Белов, Денис Спицов и Артём Мальцев) — 1:51.33,8.

2. Татарстан — 1 (Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Иван Горбунов и Антон Тимашов) — отставание 37,6 секунды.

3. Коми (Ермил Вокуев, Илья Семиков, Илья Порошкин и Евгений Семяшкин) +1.27,3.