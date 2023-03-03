«Пусть другим даст медали пособирать». Мальцев — об идее Большунова награждать за этапы

Лыжник Артём Мальцев, представляющий Тюменскую область, высказался об ироничном предложении представителя Архангельской области Александра Большунова вручать медали за каждый этап эстафеты отдельно.

«Большунов предложил вручать медали за этапы? Ему виднее (смеётся). Конечно, это неправильно. Это же медаль не каждого человека, а команда работает. Индивидуальные гонки для этого есть. Саня уже насобирал там медалей, ему, наверное, некуда их уже складывать. Пускай другим даст медали пособирать (смеётся)», — передаёт слова Мальцева корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Эстафета. Мужчины.

1. Тюменская область (Иван Якимушкин, Евгений Белов, Денис Спицов и Артём Мальцев) — 1:51.33,8.

2. Татарстан — 1 (Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Иван Горбунов и Антон Тимашов) — отставание 37,6 секунды.

3. Коми (Ермил Вокуев, Илья Семиков, Илья Порошкин и Евгений Семяшкин) +1.27,3.