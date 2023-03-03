Бородавко: боюсь представить, что на старт гонки на 50 км выйдут три-четыре сборника из 26

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о предстоящей мужской гонке на 50 км на «Чемпионских высотах», которые проходят в Малиновке (Архангельская область).

«Что касается гонки на 50 км, спортсмены сборной команды должны стартовать и участвовать в таких гонках, поскольку это альтернатива чемпионата мира. Боюсь представить, что на такой тяжёлой трассе на старт выйдут три-четыре сборника из 26. Я думаю, это будет неправильно», — передаёт слова Бородавко корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Напомним, мужская гонка на 50 км классическим стилем на «Чемпионских высотах» состоится 5 марта. Начало соревнования — в 10:00 мск. Женская гонка на 30 км состоится на день раньше, 4 марта.