Бородавко: боюсь представить, что на старт гонки на 50 км выйдут три-четыре сборника из 26
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о предстоящей мужской гонке на 50 км на «Чемпионских высотах», которые проходят в Малиновке (Архангельская область).
«Что касается гонки на 50 км, спортсмены сборной команды должны стартовать и участвовать в таких гонках, поскольку это альтернатива чемпионата мира. Боюсь представить, что на такой тяжёлой трассе на старт выйдут три-четыре сборника из 26. Я думаю, это будет неправильно», — передаёт слова Бородавко корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
Напомним, мужская гонка на 50 км классическим стилем на «Чемпионских высотах» состоится 5 марта. Начало соревнования — в 10:00 мск. Женская гонка на 30 км состоится на день раньше, 4 марта.
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