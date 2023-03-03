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Клебо — о победе Норвегии: иметь возможность финишировать с флагом — это всегда здорово

Клебо — о победе Норвегии: иметь возможность финишировать с флагом — это всегда здорово
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Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал победный финиш с флагом в мужской эстафете на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения).

«Иметь возможность финишировать с флагом — это всегда здорово. Мы должны были сделать всё плравильно», — приводит слова Клебо NRK.

Напомним, сборная Норвегии лидировала с первого этапа эстафеты и уверенно финишировала первой. Второе место заняла команда Финляндии, уступившая лидеру 46,9 секунды. Тройку замкнули немецкие лыжники.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Эстафета. Мужчины.

1. Норвегия (Ханс Кристер Холунд, Пол Голберг, Симен Хегстад Крюгер и Йоханнес Клебо) — 1.32.54,7.
2. Финляндия (Ристоматти Хакола, Ийво Нисканен, Пертту Хювяринен и Нико Анттола) — отставание 46,9 секунды.
3. Германия (Альберт Кухлер, Янош Бруггер, Йонас Доблер и Фридрих Мох) +59,8.

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