Словенец Тими Зайц выиграл ЧМ-2023 на большом трамплине, Рёю Кобаяси стал вторым

Олимпийский чемпион 2022 года в смешанном командном первенстве словенец Тими Зайц стал чемпионом мира 2023 года в прыжках на лыжах с большого трамплина (HS-138). Домашний для Зайца ЧМ проходит в Планице. Серебро завоевал олимпийский чемпион 2022 года, двукратный обладатель Кубка мира японец Рёю Кобаяси, тройку призёров замкнул поляк Давид Кубацки.

Прыжки с трамплина. Чемпионат мира, Планица. HS-138. Финал

1. Тими Зайц (Словения) – 287,5 балла.

2. Рёю Кобаяси (Япония) – 276,8.

3. Давид Кубацки (Польша) – 276,2.

Отметим, что норвежец Хальвор Эгнер Гранеруд занял в данном финале седьмое место, продемонстрировав результат в 269,2 балла, его соотечественник — титулованный Йоханн Андре Форфанг стал десятым (263,3).