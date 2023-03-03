Словенец Тими Зайц выиграл ЧМ-2023 на большом трамплине, Рёю Кобаяси стал вторым
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Олимпийский чемпион 2022 года в смешанном командном первенстве словенец Тими Зайц стал чемпионом мира 2023 года в прыжках на лыжах с большого трамплина (HS-138). Домашний для Зайца ЧМ проходит в Планице. Серебро завоевал олимпийский чемпион 2022 года, двукратный обладатель Кубка мира японец Рёю Кобаяси, тройку призёров замкнул поляк Давид Кубацки.
Прыжки с трамплина. Чемпионат мира, Планица. HS-138. Финал
1. Тими Зайц (Словения) – 287,5 балла.
2. Рёю Кобаяси (Япония) – 276,8.
3. Давид Кубацки (Польша) – 276,2.
Отметим, что норвежец Хальвор Эгнер Гранеруд занял в данном финале седьмое место, продемонстрировав результат в 269,2 балла, его соотечественник — титулованный Йоханн Андре Форфанг стал десятым (263,3).
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