Виктория Карль извинилась перед польской лыжницей за показанный средний палец

Олимпийская чемпионка в командном спринте немецкая лыжница Виктория Карль принесла извинения польской лыжнице Изабеле Марциш, которой показала средний палец после финиша четвертьфинального забега классического спринта на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения).

Напомним, во время гонки Марциш наехала на палку Карль и лишила немецкую спортсменку шансов на выход в полуфинал. После забега Карль обвинила польскую лыжницу в своём провале и показала ей неприличный жест.

«Когда ставки слишком высоки, иногда ты теряешь контроль над своими эмоциями. Изабела, я не хотела показывать тебе средний палец, это было чересчур и не соответствовало ущербу. Я не хотела себя так вести», — приводит слова Карль Sport.pl.