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Истомина сошла с дистанции в гонке на 30 км на «Чемпионских высотах». Лыжница расплакалась

Истомина сошла с дистанции в гонке на 30 км на «Чемпионских высотах». Лыжница расплакалась
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Российская лыжница Мария Истомина, представляющая Пермский край, сошла с дистанции в гонке на 30 км классическим стилем на «Чемпионских высотах».

Причины досрочного завершения гонки спортсменкой неизвестны. Однако после схода с дистанции Истомина была сильно расстроена и расплакалась.

Женский масс-старт на 30 км классическим стилем в эти минуты проходит в Малиновке (Архангельская область). Лидером гонки на данный момент является спортсменка из Архангельской области Наталья Непряева. Завтра, 5 марта, состоится мужская гонка на 50 км на «Чемпионских высотах».

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представителей России.

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