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Непряева: увидела, что Степанова поехала менять лыжи. Это ошибка, сделавшая всю гонку

Непряева: увидела, что Степанова поехала менять лыжи. Это ошибка, сделавшая всю гонку
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Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала своё выступление в гонке на 30 км классическим стилем на «Чемпионских высотах». Спортсменка заняла первое место.

«Очень классная гонка, классная погода. Наверное, могу сказать, что сегодня мы прогулялись, особенно первые 15 км. Я получила огромное удовольствие. Самочувствие у меня рабочее, дышится легко, всё хорошо.

Я изначально не планировала менять лыжи, потому что погода достаточно хорошая. Сегодня менять лыжи, на мой взгляд, было фатальной ошибкой. Это сразу огромный проигрыш, выбывание из группы лидеров. Поэтому была уверена, что, если будет немного не держать, ни в коем случае не буду заезжать в боксы. Но вторые лыжи были готовы.

Я увидела, что Вероника поехала менять лыжи. Но, на мой взгляд, это была ошибка, которая, в принципе, и сделала всю гонку. Я и планировала начать работать где-то со второй части, после третьего круга, и всё так сложилось, что некоторые девочки уехали менять лыжи, а я пошла своим темпом, ни на кого не обращая внимания», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

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