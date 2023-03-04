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Веронику Степанову унесли с финиша после гонки на 30 км на «Чемпионских высотах»

Российская лыжница Вероника Степанова, представляющая Камчатский край, не смогла самостоятельно покинуть финишную зону после гонки на 30 км классическим стилем на «Чемпионских высотах».

Напомним, спортсменке стало плохо после финиша забега, она рухнула на снег. Врачи оказали Степановой медицинскую помощь, однако лыжница не смогла самостоятельно уйти из финишной зоны. Медики унесли спортсменку.

Степанова финишировала девятой в этой гонке. Победительницей масс-старта стала представительница Архангельской области Наталья Непряева. В тройку вошли Анастасия Кулешова и Анастасия Прокофьева.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представителей России.