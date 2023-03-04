Бородавко — о гонке на 30 км: в первой половине дистанции темп был достаточно слабый

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал результаты женской гонки на 30 км классическим стилем на «Чемпионских высотах». Победу в этом забеге одержала представительница Архангельской области Наталья Непряева.

«Сегодня Наталья Непряева финишировала с флагом Архангельской области? Каждая спортсменка представляет свою территорию. Думаю, что это логично, когда кто-то финиширует с флагом своей территории. Что касается гонки, в первой половине дистанции темп был достаточно слабый, совсем немного он увеличился во второй половине. Для кого-то этот темп был посильный, для кого-то непосильный, поэтому всё было по местам», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.