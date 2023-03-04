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Бородавко объяснил сход Истоминой с дистанции в гонке на 30 км на «Чемпионских высотах»

Бородавко объяснил сход Истоминой с дистанции в гонке на 30 км на «Чемпионских высотах»
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о сходе лыжница Марии Истоминой с дистанции в гонке на 30 км классическим стилем на «Чемпионских высотах», которые проходят в Малиновке (Архангельская область). Победительницей гонки стала Наталья Непряева.

«Надеялся на Машу Истомину, но у неё, были проблемы — прострелило спину, и она была вынуждена сойти. Она всю гонку терпела, и на одновременном ходе прострелило сильнее, и поэтому пришлось сойти. В целом гонкой доволен, великолепная погода, замечательная лыжня, спортсменки бежала в свою силу, радовали нас. Были несколько незначительных падений, но в целом всё прошло хорошо», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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